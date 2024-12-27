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花博飲食區現噪音惹議 北市議會要求增訂營業規範

2024/12/27 12:02
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（中央社記者劉建邦台北27日電）北市議員指出，花博公園飲食區餐酒館因超時營業有噪音等狀況，屢遭投訴惹議，議會決議要市府增訂管理條款，新合約應納入營業樣態等規範。產發局今天表示，將依議會決議執行。

民進黨台北市議員陳怡君透過資料指出，花博公園圓山園區環境優美，是市民常前往運動及散步地點，因園區內餐酒館常有超時營業，屢遭居民投訴大量酒醉顧客，引起環境髒亂、噪音及塗鴉，且疑有外籍人士賣違禁品等狀況。

她說，花博園山園區餐酒館惹出狀況已有治安隱患，影響附近居民安寧，提案要求台北市政府在新合約內規範營業樣態、時間、清潔周邊環境等，並增訂管理條款，維護居民居住安全。提案經台北市議會財政建設委員會討論，列為附帶決議。

台北市產業發展局回應，花博公園的飲食美食區營業時間等爭議，財團法人台北市會展產業發展基金會將依議會委員會附帶決議，除維持原本訂定管制措施，遇特殊節慶時，會要營運廠商依規定檢送活動計畫書申請夜間營業，並依核定結果執行。

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產發局表示，議會委員會附帶決議要求花博美食區營業時間自明年2月7日起，一律調整為上午10時至晚上10時，遇特殊節慶活動（如萬聖節、跨年等），營業時間最長可至隔天凌晨2時，延長營業時間不超過3天為原則，必須1個月前提申請計畫書，審查同意才能營業。

產發局指出，會展中心除依議會附帶決議執行，並持續要求廠商在營業時間、噪音管制、安管防制、環境清潔須依照原訂定管制措施，且在改善期後將要求平日晚上10時停止營業後進行全區打掃。（編輯：李錫璋）1131227

陳怡君
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