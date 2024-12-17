新店吉安公園啟用黑熊主題吸睛 天冷不減民眾興致

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）位在安坑輕軌安康站旁的新北市新店吉安公園昨天正式啟用，公園以黑熊為主題，相當吸睛。柴埕里長洪士宏今天表示，儘管氣溫下降，許多民眾仍不減興致前往，享受親子同樂時光。

新北市新店區公所發布新聞稿指出，吉安公園在新店安坑地區，成立已逾十年，改善前設施老舊、林木茂盛且陰暗、鋪面草地積水濕滑，僅有石桌椅，不符合民眾需求，柴埕里長洪士宏與民眾集思廣益，由國民黨籍市議員劉哲彰、新北市政府綠美化環境景觀處、公所會勘研議改善，經210天工期，老舊公園翻新變成小朋友和長者都可用的共融公園。

新店區長陳怡君表示，吉安公園面積約0.15公頃，改善後新增大熊溜滑梯及鞦韆，並分為5到12歲兒童遊戲場及成人體健設施兩區，滿足不同年齡層需求；黑熊也成為當地醒目可愛地標，民眾帶孩童搭乘安坑輕軌在安康站下車，步行3分鐘即可抵達，相當便利。

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洪士宏告訴中央社記者，變身後的黑熊公園開闊明亮，讓人想多停留休憩，不少爺爺奶奶帶著孫子到公園遊玩，有人吃飽飯後也會相約散步聊天，大家都覺得公園變得很好玩，很滿意以後多了一個好去處。

新北市政府綠美化環境景觀處說，為提供市民安全且具有特色的休憩空間，近年致力推動公園全齡化和特色共融遊戲場改善，並設置許多以動物為主題的特色公園，適合各年齡層民眾一同遊樂，目前已完成206處特色共融或全齡公園改善。（編輯：林恕暉）1131217