北市萬華當場或24小時內死亡事故 機車自撞最多

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市今天舉行道安會報，交通局與萬華警分局分析A1類（人員當場或24小時內死亡）事故增幅及原因，以機車及自撞型態最多；將以加強聯外道路照明、西門町等熱點執法手段改善。

台北市今天舉行北市道路交通安全會報，會中萬華警分局與交通局分析萬華區事故分析與防治作為，A1類（人員當場或24小時內死亡）事故從民國111年9人、112年5人、今年16人，相較去年同期增加11人最多。

萬華警分局分析表示，死亡車種分析以機車9件最多，另外行人3件、汽車及慢車各2件；機車自撞8件最多，分別為自撞分隔島、橋墩、路邊停車，肇事路段在堤外便道。

台北市交通局分析指出，機車涉入事故熱區為環河南路沿線路口，因為有高架及橋墩，光線暗且視距不佳，萬華區本身又是雙北通勤重要門戶，車流量多；近年機車與行人死傷事件數，皆以號誌化路口最多，未停讓行人事故熱區在西門町與龍山寺周邊，例如西寧南路、貴陽街二段、成都路與昆明街口、桂林路等。

交通局表示，今年行人死傷事故較過去3年平均增加，主要可能原因包含行人流量增加、車輛轉彎時未停讓行人、行人違規；今年1至9月路口行人受傷事故，肇因大多為車輛轉彎時未停讓；今年車輛未停讓行人與行人違規穿越道路事故皆增加。

在機車死傷事故方面，交通局指出，車輛路口左轉碰撞仍為大宗，無號誌路口事故也居高不下，主要肇因為車輛通行未禮讓，包含桂林路、環河南路一段、西園路二段、東園街、武昌街二段、長沙街二段、西寧南路、康定路等。

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交通局表示，在工程面，因為聯外道路橋墩在夜間及天可視性低，將加強檢視照明及視距，並持續在行人肇事熱點及無號誌化路口提高警覺；執法面，在西門町、龍山寺等行人熱區加強執法；車輛面，在環河南路（忠孝西路－桂林路）聯外道路，建議雙北聯合宣導及稽查。

台北市長蔣萬安裁示，不只是要分析A1類，而是針對整個萬華區事故全面檢討，相關數據也要給區公所評估，並加快照明設施的施工進度。（編輯：戴光育）1131227