冷氣團來襲太平山氣溫0度 水氣不足未降雪

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（中央社記者王朝鈺宜蘭29日電）強烈大陸冷氣團來襲，海拔約1900公尺、位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，昨天氣溫雖已降到攝氏0度，但水氣不足並未下雪，但山林間雲煙裊裊，仍別有一番景致。

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太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，園區從昨天下午4時氣溫已降到0度，但因水氣不足並未下雪，樹枝也未有霧淞，今天上午8時許，氣溫已回升至2度，園區今天凌晨4時對外開放，聯外道路正常通行，園區入口處也未出現車潮回堵情形。

園區內的人氣設施蹦蹦車，從太平山莊的太平山站到茂興車站，全長2.6公里，阮名揚說，受到今年7月凱米颱風影響，導致蹦蹦車路線1.5公里處發生下邊坡崩塌，只行駛至1公里處後就折返，預計明年修復完成，因此茂興懷舊步道暫停開放，另見晴懷古步道局部開放至850公尺，其餘步道則正常開放。（編輯：張銘坤）1131229