淡水跨年煙火吸人潮 多路段估塞至晚間10時

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（中央社記者趙敏雅新北31日電）新北市跨河煙火秀晚間8時25分登場，新北市交通局表示，下午起五股成泰路四段、八里龍米路一段接關渡橋往淡水台北；淡水民權路、中正東路往三芝及台北雙向都車多，估塞到晚上10時。

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」31日晚間8時25分施放逾3萬發煙火，象徵迎接2025年，施放總時數長達13分14秒，有「一生一世」寓意，新北市長侯友宜將與民眾共賞煙火迎接2025年。

新北市政府文化局表示，下午在淡水漁人碼頭舉辦的演唱會重量級卡司輪番上陣，包括范逸臣、陳勢安、宇宙人、U:NUS、許富凱、孫淑媚、卓文萱、梁舒涵及葛西瓦等。此外，由SUPER JUNIOR成員利特、神童、始源組成小分隊L.S.S.壓軸開唱是最大亮點。

新北市文化局指出，下午4時到晚間11時淡水區中正路二段51巷將不開放車輛、自行車進入，除公車、救護車及公務車外；八里區同樣在下午4時到晚間11時實施交通管制。

新北市政府交通局指出，目前人潮、車潮湧現，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，避開塞車困境。據了解，由於部分路段發生車禍，市長車隊一度受困車陣。

新北市政府警察局淡水分局表示，結合義交、義警等出動近180名警民力，維持交通疏導、現場維安。（編輯：林恕暉）1131231