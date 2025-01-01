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台中元旦升旗12強英雄領唱國歌 大跳台灣上勇加油舞

2025/1/1 09:44（1/1 10:01 更新）
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台中市政府1日在府前廣場舉辦升旗典禮，市長盧秀燕（前左4）與世界棒球12強台灣隊選手吳俊偉（前左3）等人大跳「台灣尚勇」加油舞，重溫棒球奪冠喜悅。中央社記者趙麗妍攝 114年1月1日
台中市政府1日在府前廣場舉辦升旗典禮，市長盧秀燕（前左4）與世界棒球12強台灣隊選手吳俊偉（前左3）等人大跳「台灣尚勇」加油舞，重溫棒球奪冠喜悅。中央社記者趙麗妍攝 114年1月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）今天元旦，台中市政府上午舉辦升旗典禮，延續世界12強棒球熱潮，邀請台灣隊英雄領唱國歌，市長盧秀燕現場大跳加油舞，重溫棒球奪冠喜悅，並高呼台灣上勇、台中上勇。

台中市政府上午在市府廣場舉辦升旗典禮，邀請世界棒球12強台灣隊英雄領唱國歌，包括台灣隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也帶來活力熱舞。

市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人，搭配「台灣尚勇」歌曲大跳加油舞，現場氣氛熱鬧，盧秀燕高呼台灣上勇、台中上勇；盧秀燕致詞提到，過去1年台中市多項表現佳，被評為最幸福城市，她感謝公教警消人員服務，讓市民有感，才有好成績，盧秀燕也期許民國114年台中市要更幸福，「台中『蛇』麼都讚」。

盧秀燕提到，「台中什麼都好，就是捷運比較不夠」，台中市目前僅1條捷運綠線。她說，114年要開工新建捷運藍線，推動大台中捷運路網，因應未來龐大自建捷運工程，台中市捷運工程局在1日正式成立。

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盧秀燕也細數多項即將完工啟用建設，包括豐原、清水、太平、北屯的國民暨兒童運動中心，以及台中海洋館、台中會展中心、綠美圖等，重大建設主體工程都已完工，現在進行內部裝修，準備開館營運，許多重大建設都會開花結果。

盧秀燕指出，台中市人口去年破285萬人，上週突破286萬人創新高，114年中市府提供醫療性凍卵補助並開辦好孕專車；老人健保補助、雙十公車，除延續外還會擴大辦理，公托倍增、區區有親子館都會持續增加，台中市空氣品質也有大幅改善，未來也會繼續努力。（編輯：陳仁華）1140101

#台中市
#台灣隊
#盧秀燕
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