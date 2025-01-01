網控計程車跨年夜喊價不跳錶 北市：至少罰9000元

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）跨年夜交通需求高，北市有計程車駕駛趁機喊價、拒絕跳錶收費，遭民眾錄影上傳社群平台。台北市公運處表示，有車號、時間及地點即可檢舉，查證屬實將開罰新台幣9000至9萬元。

有網友在社群平台Threads上發文表示，今天凌晨跨完年後，想從捷運忠孝敦化站搭計程車到西門町，卻接連遇到3台計程車目無法紀，直接喊價，不願依規定跳錶收費。

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台北市交通局公共運輸處一般運輸科長洪瑜敏接受媒體電訪表示，計程車駕駛私自喊價行為屬違法，民眾可以記下車牌號碼、日期、時間及地點，透過陳情系統1999或向公運處申訴，查證屬實就會依違反「汽車運輸業管理規則」第91條第1項第2款，處9000至9萬元罰鍰。

洪瑜敏指出，針對網友發文1案，由於有錄到車牌號碼及對話內容影片，是非常好的事證，後續將依車號請當事人說明並查處，也歡迎遇到相同狀況的民眾檢舉，共同防堵計程車違規行為。（編輯：方沛清）1140101