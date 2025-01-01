加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲請辭民眾黨主席 黃國昌代理
首頁 / 地方

網控計程車跨年夜喊價不跳錶 北市：至少罰9000元

2025/1/1 15:20（1/1 15:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北車站排班計程車。（中央社檔案照片）
圖為台北車站排班計程車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北1日電）跨年夜交通需求高，北市有計程車駕駛趁機喊價、拒絕跳錶收費，遭民眾錄影上傳社群平台。台北市公運處表示，有車號、時間及地點即可檢舉，查證屬實將開罰新台幣9000至9萬元。

有網友在社群平台Threads上發文表示，今天凌晨跨完年後，想從捷運忠孝敦化站搭計程車到西門町，卻接連遇到3台計程車目無法紀，直接喊價，不願依規定跳錶收費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市交通局公共運輸處一般運輸科長洪瑜敏接受媒體電訪表示，計程車駕駛私自喊價行為屬違法，民眾可以記下車牌號碼、日期、時間及地點，透過陳情系統1999或向公運處申訴，查證屬實就會依違反「汽車運輸業管理規則」第91條第1項第2款，處9000至9萬元罰鍰。

洪瑜敏指出，針對網友發文1案，由於有錄到車牌號碼及對話內容影片，是非常好的事證，後續將依車號請當事人說明並查處，也歡迎遇到相同狀況的民眾檢舉，共同防堵計程車違規行為。（編輯：方沛清）1140101

#台北市
#台北市公運處
#計程車
#跨年夜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：