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北市補助老公寓設電梯達100案 放寬條件案件增

2025/1/2 12:27（1/2 13:06 更新）
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台北市都市更新處2日表示，簡易申請補助老公寓增設電梯方案累計達100案，第100案是位於忠孝東路5段巷弄的富台社區內30餘年公寓。圖為公寓增設電梯前情形。（台北市都市更新處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月2日
台北市都市更新處2日表示，簡易申請補助老公寓增設電梯方案累計達100案，第100案是位於忠孝東路5段巷弄的富台社區內30餘年公寓。圖為公寓增設電梯前情形。（台北市都市更新處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月2日
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（中央社記者劉建邦台北2日電）北市都更處今天表示，簡易申請補助老公寓增設電梯方案累計達100案。第100案是位於忠孝東路5段巷弄的富台社區內30餘年公寓，經管委會主委與居民協調，讓住戶更方便上下樓。

都更處說，為延長老公寓使用年限，並符合高齡長輩及行動不便民眾生活需求，去年將申請資格由公寓大廈管理條例所訂管理委員會或負責人，放寬為單棟建物的區分所有權人只要過半數，就能選定代表人申請，以增加申請意願，如去年受理19案，顯示市民對老公寓設電梯風潮正起。

台北市都市更新處資料指出，自2015年推動老公寓增設電梯及提供簡易申請補助（整維得來速-套餐B）方案，申請案已累計到第100案，代表推動都更除拆除重建，整建維護也是選項。

此外，套餐B方案補助項目為6樓以下無電梯集合住宅、公寓增設電梯，一般地區的補助金額上限為300萬元，整建或維護策略地區的補助金額上限則為480萬元。

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都更處表示，增設電梯補助第100案位於忠孝東路5段巷弄的富台社區，為5樓雙拼公寓、屋齡逾30年，屋況好，皆是長年久住的住戶，但因年紀大、行動不便，造成上下樓困擾。

都更處指出，因多數住戶不願搬離，經社區管理委員會陳主委與熱心居民協調整合，說服鄰居共同出資增設電梯，因公寓樓梯間前有空間，一樓住戶也配合拆除部分自宅，進而達成設置電梯目標，此社區有6棟已申請補助。補助規範可至都更處官方網站查詢。（編輯：蕭博文）1140102

台北市都市更新處2日表示，簡易申請補助老公寓增設電梯方案累計達100案，第100案是位於忠孝東路5段巷弄的富台社區內30餘年公寓。圖為公寓增設電梯後情形。（台北市都市更新處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月2日
台北市都市更新處2日表示，簡易申請補助老公寓增設電梯方案累計達100案，第100案是位於忠孝東路5段巷弄的富台社區內30餘年公寓。圖為公寓增設電梯後情形。（台北市都市更新處提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月2日
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