「東高慢遊」1/4起登場 高雄觀光護照祭優惠

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）行銷高雄山城觀光，觀光局舉辦「東高慢遊」活動，1月4日至5日在「東九道之驛」高雄旗糖農創園區登場，消費滿百元可兌換「高雄觀光護照」，有逾256家食、宿、遊、購優惠。

高雄市觀光局今天新聞稿說明，與大高雄觀光商圈總會及東高雄觀光產業聯盟等共同舉辦「東高慢遊」活動，除有百輛超跑齊聚，更融合在地美食市集、流行音樂、舞蹈與親子互動節目；「高雄觀光護照」也將於活動首次亮相，計有256家優惠店家，優惠總價值逾新台幣3萬元。

觀光局表示，每本「高雄觀光護照」除了有眾多商家優惠券，還有抽獎券，將有機會抽中亞洲航空及台灣虎航機票，歡迎民眾攜家帶眷一起慢遊東高雄。

觀光局指出，只要在現場消費滿百元，即可到服務台兌換「高雄觀光護照」。民眾逛完市集後，可善用護照各類店家優惠，順遊東高雄9區，體驗慢活、慢旅、慢食的悠閒氛圍。

高雄觀光護照規劃超過256家食、宿、遊、購優惠，涵蓋住宿、觀光工廠、各商圈店家等商圈及觀光產業；包括享有滷味、冰品、飲品等免費兌換券及眾多店家優惠折扣。

護照內還附有抽獎券，有機會就抽中由高雄出發的亞洲航空及台灣虎航國際來回機票等超值大獎。更多旅遊資訊可上「高雄旅遊網」查詢。（編輯：郭諭儒）1140102