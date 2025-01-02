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中油澎湖營業處長上任 期勉做好四安讓人心安

2025/1/2 14:39（1/2 15:01 更新）
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台灣中油公司澎湖營業處新任處長布達典禮2日舉行，卸任處長周武憲（左）在中油油品行銷事業部執行長邱垂興（中）的監交下，將印信交給新任處長劉進參（右）。中央社 114年1月2日
台灣中油公司澎湖營業處新任處長布達典禮2日舉行，卸任處長周武憲（左）在中油油品行銷事業部執行長邱垂興（中）的監交下，將印信交給新任處長劉進參（右）。中央社 114年1月2日
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（中央社澎湖縣2日電）台灣中油油品行銷事業部執行長邱垂興今天主持澎湖營業處長交接，期許新任處長劉進參要做到「工安、環安、資安，廉安」等四安，中油的服務就會讓民眾心安。

台灣中油公司澎湖營業處新任處長佈達典禮，今天在中油澎湖營業處舉行，在邱垂興的監交下，卸任處長周武憲將印信交給新任處長劉進參。澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、國民黨議員許國政暨地方各公營事單位等都到場觀禮。

邱垂興表示，劉進參在澎湖服務多年，此次由副處長一職擢升，期許未來在加油與設施等服務，要做到「工安、環安、資安，廉安」等四安，相信中油的服務會讓民眾感到心安；對於澎湖望安將軍等離島設置加油站等設施，允予進行評估，以提供離島民眾就地加油等服務。

劉進參表示，中油澎湖營業處是麻雀雖小，但樣樣俱全，負起澎湖地區的航空、汽機車、漁船等加油服務，將秉持中油品質第一、服務至上與貢獻第一等，在既有基礎上，做好澎湖的好厝邊。

已榮升至中油公司事業部工安室主任的周武憲表示，在澎湖服務2年9個月，今天是在澎湖的最後一天，澎湖是他的第2故鄉，未來公私都會經常回來。（編輯：李淑華）1140102

台灣中油公司澎湖營業處新任處長布達典禮2日舉行，澎湖縣長陳光復（前左6）、馬公市長黃健忠（前左5）等人皆到場觀禮。中央社 114年1月2日
台灣中油公司澎湖營業處新任處長布達典禮2日舉行，澎湖縣長陳光復（前左6）、馬公市長黃健忠（前左5）等人皆到場觀禮。中央社 114年1月2日
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