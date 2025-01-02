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南投草屯發600元消費券 6/30前在鎮內店家攤商使用

2025/1/2 15:24（1/2 15:41 更新）
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前草屯鎮長簡景賢生前推動「草屯鎮經濟發展消費券」，設籍鎮民1人發給總值600元消費券，鎮公所2日舉辦記者會表示，消費券7日起發放；代理鎮長簡青松（前右3）、鎮民代表會主席陳文忠（前右2）、國民黨草屯鎮長補選參選人簡賜勝（前左3）、民進黨籍參選人蔡銘軒（前左）等出席。中央社記者蕭博陽南投攝 114年1月2日
前草屯鎮長簡景賢生前推動「草屯鎮經濟發展消費券」，設籍鎮民1人發給總值600元消費券，鎮公所2日舉辦記者會表示，消費券7日起發放；代理鎮長簡青松（前右3）、鎮民代表會主席陳文忠（前右2）、國民黨草屯鎮長補選參選人簡賜勝（前左3）、民進黨籍參選人蔡銘軒（前左）等出席。中央社記者蕭博陽南投攝 114年1月2日
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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）總值600元草屯鎮消費券1月7日起發放，鎮公所今天表示，只要去年10月23日在草屯鎮設有戶籍鎮民，或去年10月23日前新生兒即可領取，今年6月30日前可在草屯鎮店家、攤商使用。

前草屯鎮長簡景賢生前推動「草屯鎮經濟發展消費券」，設籍鎮民1人發給總值600元，獲草屯鎮民代表會通過，鎮公所今天舉辦記者會，草屯鎮代理鎮長簡青松、草屯鎮代會主席陳文忠、國民黨草屯鎮長補選參選人簡賜勝、民進黨草屯鎮長補選參選人蔡銘軒等人出席。

簡青松表示，感謝簡景賢帶領鎮公所極力開源、節流，公共造產收入豐厚充實鎮庫，鎮公所為刺激消費、活絡經濟，春節前發給鎮民大紅包，每1名鎮民可領600元消費券，可在鎮內店家、攤商使用，消費券使用期限至今年6月30日止，商家7月31日前可兌換新台幣。

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蔡銘軒致詞表示，感謝簡景賢德政，將鎮庫盈餘回饋鎮民，未來他若有機會到鎮公所服務，一定會讓草屯鎮有更好發展，消費券也會加碼至2000元；簡賜勝表示，簡景賢將鎮公所經營得很好，很高興見到發消費券，他若當選鎮長，也會持續開源，與鎮民共享更多福利。

草屯鎮公所表示，只要去年10月23日設籍鎮民，或去年10月23日前出生嬰兒，且自出生日起60天內辦妥出生登記為鎮民者皆可領取；消費券發放作業將於1月7日至11日在草屯鎮各里辦公處或指定地點發放，未領取者可於12日至16日、19日至24日到鎮公所領取。（編輯：謝雅竹）1140102

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