花蓮免費郵輪式公車太搶手 抽號碼牌改善排隊亂象

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）台灣好行303縱谷花蓮線、304洄瀾東海岸線是熱門路線，去年0403強震後持電子票證可免費搭乘，造成排隊亂象，花蓮轉運站今年1月起改上午5時起開放抽號碼牌，減少排隊狀況。

台灣好行郵輪式公車303B、C、D及304路線，分別為縱谷及海岸線，有一日遊及半日遊路線，每班車約20至30個座位，可販售站票。

交通部觀光署去年推出持電子票證搭乘享半價優惠，為振興花蓮震後觀光，去年6月起加碼持電子票證免費搭乘花蓮郵輪式公車路線303B、C、D及304路線，今年將延續加碼補助至10月31日。

花蓮縣府建設處交通科指出，2條路線扣除客運業者販售付費套票預訂座位，開放現場民眾排隊持電子票證免費搭乘，加碼至今常造成轉運站排隊亂象，首班車8時才發車，不少遊客凌晨4時就在轉運站排隊，造成站內擁擠，還曾發生咆哮、互罵等狀況。

花蓮轉運站今年1月起實施抽號乘車服務，設置自助抽號機，發車前1天會在「Hualien Yo真行」官網公告隔天現場排隊座位餘額，並於搭車當天上午5時開放抽號碼牌，民眾領到號碼牌就可回去休息，不用在現場等候。

交通科表示，抽號乘車服務實施後，明顯改善現場排隊狀況，民眾也能提早掌握車班剩餘座位安排行程。

花蓮轉運站提醒遊客，每人每次限抽1張號碼牌，發車前30分鐘要到現場等候叫號登車，叫號3次未到視同放棄；官網每天限量販售5個VIP名額，可享專屬座位，還有伴手禮等好禮，須提前預訂。（編輯：郭諭儒）1140103