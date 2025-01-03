淡水「大河東去」展 穿越時光見證百年港都風采

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北市立圖書館淡水分館去年底重新啟用，文化團體旅學堂集結珍貴史料在5樓辦「大河東去—從滬尾到淡水」特展，以老時光影像區、淡水故事櫃等5大主題帶領見證淡水今昔。

淡水分館整建後於去年12月27日開館，並與地方藝文團體合推一系列藝文展演活動，其中，淡水在地文化團體旅學堂策劃文史特展，精選百年來珍貴影像呈現淡水獨特風貌與故事。

旅學堂創辦人李琪談到策展理念時說，「淡水每個角落都藏著動人故事」，展覽共有河口石滬歷史、老時光影像區、淡水故事櫃、文化脈動在地刊物及淡水行政區文字雲等主題，讓民眾了解淡水從漁港小鎮到文化重鎮蛻變歷程。

現場展有淡水區首任區長蔡葉偉授權的攝影作品，以及攝影師陳金隆作品「喜事淡水：歲月迴廊」，記錄在地故事與變遷，也彰顯淡水深厚文化底蘊。

居住淡水的王姓小姐告訴中央社記者，帶孩子到圖書館時被歷史照片吸引，尤其展中有一輛復古三輪車搭配「迎親」老照片很特別又吸睛，孩子也忍不住停下腳步拍照。

文資收藏家與發想人旅學堂文史顧問吳峻毅表示，特展以「港、河、山、交通、都市與人」為脈絡，呈現淡水獨特風貌與水運故事，邀請民眾跨越時光一起探索，細品淡水過去與現在。（編輯：戴光育）1140103