反彰化火化場選址 二林芳苑居民遊行抗議

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（中央社記者鄭維真彰化縣4日電）彰化縣火化場選址引發二林鎮、芳苑鄉居民強烈反彈，今天近500人集結遊行，訴求捍衛彰化糧倉、要求縣府撤案；民政處表示，9日將針對污染防制、園區規劃等開地方說明會。

二林芳苑反火葬場自救會上午號召近500人，手持「捍衛彰化糧倉反設火葬場」、「還我好過年」等抗議旗幟及布條，在二林鎮多條主要路段徒步遊行，二林鎮長蔡詩傑與藍綠多名民代也參與。

自救會長陳光輝表示，二林風大，尤其東北季風增強時，空氣品質常不佳，在二林、芳苑交界處設火化場將導致空污更嚴重。

二林鎮長蔡詩傑說，彰化糧倉在二林，若農業和畜牧業所重視的空氣和水均受污染，居住環境也被破壞，對產業和地方影響甚大，希望縣府撤銷此案。

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稻米產銷契作集團產區執行顧問陳肇浩告訴中央社記者，二林稻米源頭管理做得很好，但如果火化場設在這裡，可能造成消費者認知問題，進而影響農民生計，因此不應在此設置火化場。

縣府民政處表示，9日將在二林鎮萬善祠旁縣有土地召開生命園區設置案地方說明會，將請得標廠商、建築師報告當時選址參數，並針對水及空氣污染防制、火化設備、園區概況圖等清楚說明，火化場將採公園化設計減輕周遭居民視覺壓力。（編輯：郭諭儒）1140104