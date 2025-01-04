高市林園大批小鳥電線上開趴 排泄物害騎士自摔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄4日電）每逢冬、春之際，高雄林園區大批鳥類停在電線上，聚在一起唱歌，但大量排泄物造成道路骯髒溼滑，曾半小時內造成7件機車自摔。相關單位研議在電線上塗驅避劑，避免鳥類久停。

國民黨高雄市議員邱于軒在臉書（Facebook）表示，每年特定時間大量候鳥遷移，林園區文化街與東林西路旁的電線就聚集大量小鳥，排泄物掉到馬路上，去年3月加上大雨因素，造成半小時內7件機車滑倒自摔，民眾苦不堪言。

邱于軒說，「數百隻小鳥聚在一起唱歌，雖然好聽，但邊唱邊拉屎，導致路面常見到厚厚一層白色排泄物，連附近的燈具、電桿、號誌都不能倖免。」臉書社團「林園五四三」中，有不少網友分享鳥類齊聚電線上的照片，也有人拍下滿地鳥屎的慘況。

邱于軒邀集農業局、環保局、台電等相關單位會勘，目前做出的結論是，要在電線上塗抹驅避劑驅趕鳥群，這種藥劑黏稠，且會發出鳥類厭惡的氣味，預估效果維持半年。

高雄市農業局副局長梁銘憲表示，除了請環保局加強清掃，也會與公所、台電合作，目前評估會在電線上增加套管，或者上面塗抹鳥類討厭的趨避藥劑，減少鳥類停留，讓環境整潔，也增加用路人安全。

邱于軒表示，很多民眾停等紅綠燈時也會被鳥屎滴到，熱騰騰的屎讓人非常不悅。現在比較擔心把這區的鳥類驅趕後，牠們會去其他地方停留，這樣問題還是解決不了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱于軒也提到，鳥屎事件從去年3月就開始開協調會，期間有人提出各式解決方式，包括請馴鷹協會來放飛猛禽嚇走小鳥，但後來徵詢後協會沒有這種服務。

另外，會議上也有人提議，在鄰近濕地公園仿造候鳥棲息地，讓鳥類轉移棲地，但考量濕地公園是親子同樂場所，除擔心候鳥棲息造成的環境影響外，還可能發生鳥類襲擊孩童狀況。另外，也有人提出使用超聲波趨避器，但有影響供電及居住安寧的疑慮。（編輯：郭諭儒）1140104