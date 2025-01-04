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卓榮泰：鳥嘴潭人工湖協助解決彰投用水問題

2025/1/4 13:33（1/4 14:06 更新）
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烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫湖區工程竣工典禮4日舉行，經濟部說，鳥嘴潭人工湖工程可提供地面水21萬噸給彰化縣，4萬噸給南投縣草屯鎮，減緩地層下陷。中央社記者吳哲豪南投攝 114年1月4日
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫湖區工程竣工典禮4日舉行，經濟部說，鳥嘴潭人工湖工程可提供地面水21萬噸給彰化縣，4萬噸給南投縣草屯鎮，減緩地層下陷。中央社記者吳哲豪南投攝 114年1月4日
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（中央社記者吳哲豪南投4日電）行政院長卓榮泰今天表示，鳥嘴潭人工湖能協助彰化縣及南投縣草屯鎮解決用水上相當大問題，減緩地層下陷。

卓榮泰上午在經濟部長郭智輝等陪同下，前往南投出席烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫－湖區工程竣工典禮時說，工程有回饋地方及成立廉政平台等特色。

回饋地方部分，卓榮泰表示，任何工程執行一定要事先跟地方政府做好溝通，合理回饋地方政府，像土石標售收入提供新台幣1億8500萬元補助南投國民中、小學有營養午餐，另編列2億元幫草屯辦理道路、橋梁、排水及景觀工作等。

廉政平台方面，卓榮泰說，以公平鑑價方式辦理協議價購，加速用地取得，也透過平台解決工區內非法砂石場占用情形，招標前就聯合公開宣示，預防不法廠商參與。

他說，國家有股新力量與方向，中央政府會守住中央該有的功能，也會維護與地方該有的合作，共同捍衛憲法上政府機關該有的權力，以維護憲法功能與秩序，最終目的是守護人民基本權利，中央與地方充分合作，國家呈現新面貌。

根據經濟部提供資料，鳥嘴潭人工湖經費約219億元，工項包括6座人工湖、引輸水路、坪林堤防及鳥嘴潭管理中心等，完工後可提供地面水21萬噸給彰化，4萬噸給草屯。（編輯：李明宗）1140104

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