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台南又有寵物鳥飛到派出所 警網搜連絡上綠繡眼家人

2025/1/5 10:16（1/5 10:41 更新）
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一隻走失寵物綠繡眼4日早上飛到台南市第二分局南門派出所牆邊，員警上網搜尋發現民眾貼文協尋特徵相似小鳥，成功聯繫飼主認領。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月5日
一隻走失寵物綠繡眼4日早上飛到台南市第二分局南門派出所牆邊，員警上網搜尋發現民眾貼文協尋特徵相似小鳥，成功聯繫飼主認領。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南上個月有隻走失寵物鸚鵡飛進派出所「報案」，經員警聯繫飼主成功返家；昨天又有一隻綠繡眼飛到另一個派出所，員警上網搜尋發現有人協尋特徵相似寵物鳥，通知發文民眾把小鳥送回家。

台南市警察局第二分局發布新聞稿指出，昨天早上有隻毛色漂亮的小鳥飛到南門派出所牆邊，叫聲引起值班員警注意，員警前往查看時發現這隻鳥不怕人，研判應是有人飼養的寵物鳥，便暫時將小鳥安置並提供必要照顧。

警方指出，員警上網搜尋，在網路社群「小小鳥兒要回家」發現，有民眾在上個月發文協尋走失綠繡眼，毛色、特徵都符合飛到派出所的這隻小鳥，便通知住在安平區的發文民眾到派出所指認，不久後一名女子帶著孩子到派出所，確認是家中飼養的寵物鳥，開心把小鳥領回。

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警方指出，飼主向員警表示，這隻綠繡眼平時在家中可以自由活動，上個月11日晚間趁家人開門不注意時飛出，孩子得知小鳥不見，還哭了好幾天，後來在鄰居建議下到網路社群貼文協尋，幸好遇上熱心員警幫忙，讓小鳥順利回家。

警方指出，建議飼養寵物鳥民眾可加裝特色腳環以供辨識，最好可加上飼主電話，方便進一步聯繫；另外，因警察機關未具動物保護專業及空間設備，難以收容活體動物，一般民眾若拾獲活體動物時，可聯絡動保處協助處理。（編輯：陳仁華）1140105

#台南市政府警察局第二分局
#台南市
#南門派出所
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