台南柳營科工區興建焚化爐公聽會 市府盼創雙贏

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府今天在柳營區舉辦柳營科技工業區計畫興建焚化爐等環保設施公聽會，不少地方居民對興建焚化爐存有疑慮，經發局指出，蒐集意見將作為後續推動參考，盼創造雙贏。

柳營科技工業區暨環保園區環保設施用地民間自提興擴建營運移轉公聽會今天在柳營區小腳腿活動中心舉行，不少附近地區居民到場表達意見。

台南市政府經濟發展局長林榮川在會中表示，配合行政院推動「大南方新矽谷」政策，應該最能發展台南經濟，平息民眾對溪北（曾文溪以北）地區邊緣化的不滿，但事情總是一波三折，經發局努力想做好招商，卻也要面對部分基層民意反對聲浪。

經發局提供資料指出，此次開發計畫將有效促進溪北地方產業發展，並解決台南工業區在事業廢棄物處理方面日益增加的需求問題，將秉持傾聽居民心聲原則，以最高標準保障民眾利益，慎選專業經營團隊執行，落實敦親睦鄰事項。

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經發局指出，此案為因應環境部2023年12月28日發布「環境部審查園區開發行為廢棄物處理設施設置處理原則」，明定園區產生廢棄物，以園區內處理為原則，園區廠商進駐率達一定比率時，應提出廢棄物處理設施興建規劃書及啟動後續興建，因此啟動提案程序。

經發局指出，柳營科技工業區面積約245公頃，目前有74家廠商進駐，48家營運中，園區每日廢棄物約30多公噸，目前採委外處理，計畫興建焚化爐，環境部已通過環差評估，若委由合法合規且採先端技術廠商來運營，亦可減少違法掩埋或傾倒機率。（編輯：李淑華）1140105