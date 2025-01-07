八德外役監工程爆缺失 監所：已開罰並要求改善

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（中央社記者葉臻桃園7日電）新建中的矯正署八德外役監獄被爆有3道門故障、監控系統等工程缺失。監所今天表示，已針對廠商施工逾期及缺失開罰，並要求改善；廠商須在3月底前完工，否則不排除中止契約。

有媒體報導，新建中的八德外役監獄第一階段工程驗收時，發現後方3道門出現無法同時操作、無法遙控、人臉辨識訊號無法回傳、門禁權限錯誤，以及控管全監影像的螢幕訊號不穩定等多項缺失。

八德外役監獄副典獄長蔡俊宏今天接受媒體訪問時說，工程已逾期2年2個月尚未完工，除依契約開罰，也暫停給付計價款、不發還廠商第3期履約保證金，並要求廠商3月底前完工，否則不排除中止契約。

法務部矯正署八德外役監獄今天發布新聞稿表示，新建工程是由統包廠商採二階段分段完工方式進行，並委由專案管理廠商及監造廠商，提供工程管理及監造等技術；第一階段工程已於民國112年3月2日完工，第二階段工程則逾期尚未完工。

監所表示，第一階段工程驗收及第二階段工程督導時，就有主動發現多項缺失，因此按政府採購法及雙方工程契約規定逐項計罰，並要求統包廠商改善，絕無縱容或包庇。

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監所表示，目前第二階段工程進度已達98％，預計今年3月底申報竣工；將嚴格督導施作進度，並依規定持續計罰統包廠商工程落後部分，若再有逾期或重大缺失，不排除終止契約。

監所也說，將督責專案管理及監造廠商就工程缺失要求統包廠商確實改善，同時完備相關法定程序，待全案完工後，將按契約內容覈實辦理驗收，以確保公共工程品質。（編輯：林恕暉）1140107