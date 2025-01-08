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鳳山車站南側反對戶搬遷 周邊道路預計年中打通

2025/1/8 12:36
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市鳳山車站南側反對重劃的住戶近日搬遷，僵持8年抗爭行動劃下句點。市府地政局今天表示，重劃工程近日將重啟施工，預估今年中打通曹謹路，健全車站周邊交通。

鳳山車站位於85期市地重劃區，市府於民國105年11月15日公告重劃計畫書，雖重劃工程110年完工，但車站南側大門前15米寬計畫道路曹謹路，因有1戶反對參與重劃，遲未開闢，影響周邊交通甚鉅。

自106年到去年下半年，該反對住戶就都市計畫內容、重劃計畫書公告、土地分配及地上物拆遷補償等行政處分，與政府爭訟多年。

市府與反對住戶持續溝通，高雄市長陳其邁113年7月指派副秘書長陳盈秀率地政局拜會當事人，用耐心、愛心、同理心，終使反對住戶態度軟化，同意市府安置及搬遷方案，於114年1月搬出。

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主導協商的陳盈秀今年1月屆齡退休，談起此件公務生涯的最後代表作，她謙稱，是市府團隊共同完成任務，她也感謝陳家最後同意配合搬遷，成就公眾利益是最圓滿的結局。

地政局今天新聞稿表示，重劃工程近日重啟施工，預估今年中打通鳳山車站南側的曹謹路，完善站區環狀道路系統，健全周遭交通並繁榮地方發展，再現鳳山新風華。（編輯：龍柏安）1140108

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