加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
首頁 / 地方

3企業家心繫華聖圍爐 奧運膳食團隊為身障院生上菜

2025/1/9 16:25（1/9 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林華聖啟能中心9日舉辦愛心圍爐平安宴，席開10多桌，企業家鍾紀銘（左）、林信成（左2）與呂政璋（右）到場發送紅包、打菜，與院生一同提前圍爐過節。中央社記者姜宜菁攝 114年1月9日
雲林華聖啟能中心9日舉辦愛心圍爐平安宴，席開10多桌，企業家鍾紀銘（左）、林信成（左2）與呂政璋（右）到場發送紅包、打菜，與院生一同提前圍爐過節。中央社記者姜宜菁攝 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林華聖啟能中心舉辦愛心圍爐平安宴邁入第9年，企業家鍾紀銘、林信成與呂政璋今天發紅包、打菜，負責巴黎奧運台灣隊膳食的漢典食品公司準備佳餚，讓院生們享用。

華聖啟能中心為提供身心障礙孩子溫馨家園，今天愛心圍爐平安宴席開10多桌，嘉義教區主教浦英雄、士林開發公司總經理林信成、漢典食品公司總經理鍾紀銘與EQT資深顧問呂政璋等人出席，與院生提前圍爐過節。

林信成表示，他與鍾紀銘、呂政璋雖在各自領域打拚，卻始終心繫院生們生活與笑容，透過實際行動，持續為這個特別的「家」奉獻心力。

呂政璋認為，公益不是一時的熱情，而是長久的堅持，春節圍爐讓大家更深刻體會到陪伴的重要性，他以實際行動支持中心各項活動，讓每一分愛心都能真正幫助到院生們，陪伴他們迎接更美好未來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鍾紀銘指出，漢典食品負責去年巴黎奧運台灣隊膳食，今天則負責烹飪中心的圍爐宴，讓院生們品嘗與奧運選手相同的台灣菜。

他們共同期許華聖啟能中心春節圍爐活動，不僅是一次年節慶祝，更是一次愛心傳遞的見證，並呼籲更多社會暖流一同加入公益行列，共同傳遞溫暖與關懷，陪伴院生們迎接充滿希望與愛的2025年。（編輯：陳仁華）1140109

#巴黎奧運
#台灣隊
#呂政璋
呂政璋
呂政璋閃辭金聯董事長：台灣政治比國際商業複雜台灣金聯董事長呂政璋請辭 行政院：尊重個人選擇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：