全國兒少陶藝獎2/14起徵件 創作構築運動舞台

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（中央社記者趙敏雅新北9日電）新北市立鶯歌陶瓷博物館表示，2025全國兒少陶藝獎2月14日開始徵件，以「站上巔峰：我的運動舞台」為主題，邀全國學生透過陶土和圖畫創作心目中最熱血感動的運動舞台。

陶博館長張啟文今天透過新聞稿指出，2025全國兒少陶藝獎不僅是展示兒童和青少年的創意平台，更是未來陶藝創作的重要培養基地，透過競賽激發學子們對陶藝的熱情，在創作中找到自我。

張啟文表示，本屆比賽以運動為主題，鼓勵孩子們用陶藝刻畫運動員專注姿態、賽場熱血氛圍，或選手奪冠瞬間激動與喜悅，展現對運動的熱情及觀察。賽事分為「立體雕塑組」與「平面彩繪組」兩大類。

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陶博館指出，立體雕塑組分設國小低年級、國小中年級、國小高年級、國中組及高中職組；平面彩繪組有國小低年級組、國小中年級組及國小高年級組，每組各評選出優秀作品，分別頒發圖書禮券：首獎新台幣2000元、銀獎1500元、銅獎1000元，並設優選若干名，頒贈圖書禮券800元，獲獎作品將於陶博館展出。

陶博館表示，平面彩繪類初審階段以平面圖稿進行評選，通過初審者可參加由陶博館舉辦的釉下彩繪活動，在素燒坯圓盤上創作，並交由陶博館燒製成品進行複審，陶盤成品將在展覽後歸還參賽者，留下紀念。徵件期間從2月14日到4月14日，報名資訊可到陶博館官網查詢。（編輯：張銘坤）1140109