南科公設民營托嬰中心揭幕 提供專業平價托育

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（中央社記者張榮祥台南10日電）位於南科社區中心3樓的南科公設民營托嬰中心今天揭幕，由台南市政府和南科管理局合作設立，提供南科園區及周邊家庭專業平價托育服務，這是台南第4處公設民營托嬰中心。

南市府表示，南科公設民營托嬰中心由新北市嬰幼兒托育協會經營，預定2月提供服務；可收托32名滿2足月到未滿2歲嬰幼兒，每月收費新台幣9000元，免註冊費與副食品費，家長可申請每月7000元以上托育補助，第2名子女補助8000元，第3名9000元。

台南市長黃偉哲、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局副局長林秀貞等出席揭幕典禮，黃偉哲表示，南市府致力營造幼托環境，讓年輕家庭敢生敢養，提升台南育兒友善程度。

黃偉哲舉例說，台灣積體電路製造股份有限公司在美國設廠後，當地環境良好，短短2年內200名新生兒，凸顯環境對生育率重要影響。南科從業人員大多年輕、充滿活力，只要育兒環境到位，也能放心迎接新生命。

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根據南市府新聞稿，台南已設13處公托家園及3處公設民營托嬰中心，未來將設更多，深化「0歲到6歲國家一起養」政策，讓家庭安心育兒，減輕經濟壓力。

南市府規劃未來數年將陸續新增永康南灣、白河區政、新市社教、安南托資、北區成德、善化蓮潭及麻豆大曾文公共托育機構，擴大服務範圍。（編輯：李明宗）1140110