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阿里山榮登紐時2025必訪景點 翁章梁：台灣之光

2025/1/10 12:46（1/10 13:33 更新）
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阿里山榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點第19名，嘉義縣政府指出，阿里山以壯麗的森林、壯觀的日出、變幻莫測的雲海（圖）和獨特的森林鐵路，吸引無數海內外遊客慕名而來。中央社記者蔡智明攝 114年1月10日
阿里山榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點第19名，嘉義縣政府指出，阿里山以壯麗的森林、壯觀的日出、變幻莫測的雲海（圖）和獨特的森林鐵路，吸引無數海內外遊客慕名而來。中央社記者蔡智明攝 114年1月10日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）阿里山榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點第19名，是台灣唯一上榜地點；縣長翁章梁說，這是國際媒體對阿里山豐富自然美景與文化遺產的高度肯定，阿里山真是台灣之光。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處、農業部林業及自然保育署嘉義分署、阿里山林業鐵路及文化資產管理處與縣政府近年均致力改善大阿里山區的硬體與軟體，提升旅遊品質及環境，打造國際觀光的旅遊環境。

擁有112年歷史的阿里山森林鐵路全長71.4公里，經歷15年艱辛修復，終於在去年7月全線恢復通車；翁章梁說，全線通車議題也成為國際關注焦點，國內外媒體爭相報導下，再次讓阿里山登上國際舞台，嘉義縣也被全世界看見。

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翁章梁表示，此次入選紐約時報全球必訪景點，同時也入選交通部觀光署的台灣觀光100亮點，國內外雙重肯定，絕對是絕佳旅遊地，誠摯邀旅客前來探索。

翁章梁強調，阿里山不僅擁有迷人的自然景觀，還以高品質的高山茶和咖啡聞名，近年當地茶農和咖啡農在國際賽事中屢獲佳績，顯示競爭力和品質。還有嘉義縣最獨有的人文瑰寶「鄒族」，鄒族部落的文化與特色更是值得遊客造訪。（編輯：龍柏安）1140110

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