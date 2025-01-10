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賴總統賀軸到府 苗縣108歲人瑞黃興亮圓生日願望

2025/1/10 12:51（1/10 13:26 更新）
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苗栗縣人瑞黃興亮（左3）108歲生日許願，盼能有總統的祝福合照。苗栗市長余文忠（右1）得知後代為寫信到總統府轉達心聲，10日將總統賴清德及副總統蕭美琴的賀軸送上，祝賀黃興亮生日快樂。中央社記者管瑞平攝 114年1月10日
苗栗縣人瑞黃興亮（左3）108歲生日許願，盼能有總統的祝福合照。苗栗市長余文忠（右1）得知後代為寫信到總統府轉達心聲，10日將總統賴清德及副總統蕭美琴的賀軸送上，祝賀黃興亮生日快樂。中央社記者管瑞平攝 114年1月10日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣人瑞黃興亮108歲生日許願，盼能有總統的祝福合照。苗栗市長余文忠得知後代為寫信到總統府轉達心聲，今天並將總統賴清德及副總統蕭美琴的賀軸送上，讓黃興亮樂開懷。

黃興亮的身分證出生資料是民國8年1月，家人說，早年因晚報戶口，黃興亮今年實際年齡已有108歲。日前余文忠與苗栗市民代表會主席陳仁杰等人提前到家中替黃興亮慶生，閒談之際，黃興亮指著牆上與苗栗縣長鍾東錦、國民黨立委邱鎮軍的合照表示「就差一張和總統的合照」，余文忠當下允諾會代為轉達。

余文忠表示，當天返回市公所後，馬上寄電子郵件到總統府，表達希望幫人瑞完成生日願望，隔天即收到總統府回應將寄送賀軸到市公所轉交致意。

黃興亮的家人說，余文忠等人上午帶著來自總統府的祝福，再次拜訪黃興亮，並送上賴總統致贈的「鶴壽添籌」及蕭副總統致贈的「眉壽顏堂」賀軸，祝賀黃興亮生日快樂，黃興亮收到後開心地比「YA」，並對於市公所與總統府、從地方到中央的高效率頻頻稱讚。

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苗栗市公所指出，黃興亮4代同堂，曾多次認養苗栗市路燈、當選苗栗市模範父親，他年輕時可以一次記下50組電話號碼，會講日語、客語及國語，令人佩服。

家人表示，黃興亮平日並沒有特殊的養生之道，三餐大多吃絞肉、稀飯及高麗菜，但常叮囑晚輩要多學習、用腦，他100歲時還曾經到日本旅遊。（編輯：戴光育）1140110

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