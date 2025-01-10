竹北設新地政、戶政事務所 議員籲注意交通動線

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）竹縣竹北市人口續成長，將新設竹北市地政、戶政事務所，今天辦說明會，多名議員會中說，要注意交通動線、增加親子空間等，縣府說，會納入參考，最快2027年底竣工。

新竹縣政府今天召開竹北市地政、戶政事務所聯合辦公大樓規劃設計說明會，國民黨竹縣議員陳凱榮會中說，地下室汽機車停車場在地下1層規劃設身心障礙停車格，照顧行動不便民眾。國民黨竹縣議員吳旭智說，要設置完善週邊交通動線與配套，避免交通壅塞。

民進黨竹縣議員蔡蕥鍹表示，簡報中顯示，此大樓中4樓空間為閒置，縣府應規劃運用，可作為青創基地等功能。

民政處長陳建淳會中報告，聯合辦公大樓是規劃地上4層及地下3層建物，基地面積為4047平方公尺，總樓地板面積估約為1萬4600平方公尺，委託規劃設計監造技術服務案已於去年9月決標，並於10月委託技師進行基地鑽探調查。

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陳建淳說，已交由建築師事務所辦理工程規劃，正進行基本設計階段，若後續作業順利，最快於2027年底竣工。

她表示，會中民代所反映的問題，包括車位是否可提供民眾使用、交通動線、增加親子空間等，將納入設計參考。（編輯：方沛清）1140110