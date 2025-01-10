加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲法訴訟法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 地方

竹北設新地政、戶政事務所 議員籲注意交通動線

2025/1/10 14:10（1/10 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣政府10日召開竹北市地政、戶政事務所聯合辦公大樓規劃設計說明會，多名議員表示，要注意交通動線、增加親子空間等，縣府說，會納入參考，最快2027年底竣工。中央社記者郭宣彣攝 114年1月10日
新竹縣政府10日召開竹北市地政、戶政事務所聯合辦公大樓規劃設計說明會，多名議員表示，要注意交通動線、增加親子空間等，縣府說，會納入參考，最快2027年底竣工。中央社記者郭宣彣攝 114年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）竹縣竹北市人口續成長，將新設竹北市地政、戶政事務所，今天辦說明會，多名議員會中說，要注意交通動線、增加親子空間等，縣府說，會納入參考，最快2027年底竣工。

新竹縣政府今天召開竹北市地政、戶政事務所聯合辦公大樓規劃設計說明會，國民黨竹縣議員陳凱榮會中說，地下室汽機車停車場在地下1層規劃設身心障礙停車格，照顧行動不便民眾。國民黨竹縣議員吳旭智說，要設置完善週邊交通動線與配套，避免交通壅塞。

民進黨竹縣議員蔡蕥鍹表示，簡報中顯示，此大樓中4樓空間為閒置，縣府應規劃運用，可作為青創基地等功能。

民政處長陳建淳會中報告，聯合辦公大樓是規劃地上4層及地下3層建物，基地面積為4047平方公尺，總樓地板面積估約為1萬4600平方公尺，委託規劃設計監造技術服務案已於去年9月決標，並於10月委託技師進行基地鑽探調查。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳建淳說，已交由建築師事務所辦理工程規劃，正進行基本設計階段，若後續作業順利，最快於2027年底竣工。

她表示，會中民代所反映的問題，包括車位是否可提供民眾使用、交通動線、增加親子空間等，將納入設計參考。（編輯：方沛清）1140110

#民政處長
#竹北市
#吳旭智
#民進黨
#國民黨
#新竹縣
#蔡蕥鍹
#陳凱榮
#陳建淳
陳建淳
竹北戶所洽公等候時間長 12月起AI機器人協辦議員指竹北未提殯葬案 鄭朝方：應從大新竹審視
蔡蕥鍹
新竹肉品市場惡臭遭質詢 楊文科允加強管理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：