2025中台灣元宵燈會 2/8起水湳中央公園登場

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」2月8日到23日在水湳中央公園登場，台中市副市長鄭照新今天表示，今年有全台首座仿身移動式展演主燈，還推出抽來回機票及住宿券活動。

台中市政府觀光旅遊局舉辦記者會，鄭照新說，燈會規劃包括9大亮點主題燈區、甜甜蛇小提燈與文化創意特色市集等。

他說，燈會不同以往傳統生肖主燈設計，以創世神話女神「女媧」為發想，傳說中人首蛇身、以五色石補天，精細機械動態及滑輪結構打造擬人化主燈，為全台首座移動式主燈，蛇身匍匐爬行在中央公園，結合AR擴增實境沉境式環境劇場，給民眾沉浸式賞燈體驗。

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適逢中台灣元宵燈會25週年，鄭照新表示，中市府推出系列活動，首波即日起到2月8日募集老照片，邀民眾上傳任一年與中台灣元宵燈會主燈合照到社群網站臉書（Facebook）「大玩台中」粉絲專頁，就有機會抽中德威航空（台中─仁川）來回機票及台中知名飯店豪華住宿券；2月8日開燈後，也持續有驚喜活動給賞燈民眾。

觀旅局說，今年推出「甜甜蛇」小提燈，蛇身設計為粉紅霜淇淋造型，裝飾五顏六色可愛配料，以字母軟糖拼出台中英文，而甜筒造型提把增添趣味性和實用性，便於攜帶，燈會期間每天下午3時30分開放排隊、4時開始發送，每人限領1盞，發完為止。（編輯：李明宗）1140110