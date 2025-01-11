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農曆春節將至 澎湖馬公市新春揮毫贈紅包袋

2025/1/11 12:19（1/11 12:36 更新）
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農曆春節即至，澎湖馬公市公所11日舉辦「金蛇迎春、舞福臨門」新春揮毫贈春聯活動，馬公市長黃健忠（左4）等人出席，現場過年氣氛濃厚。中央社 114年1月11日
農曆春節即至，澎湖馬公市公所11日舉辦「金蛇迎春、舞福臨門」新春揮毫贈春聯活動，馬公市長黃健忠（左4）等人出席，現場過年氣氛濃厚。中央社 114年1月11日
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（中央社澎湖縣11日電）農曆春節即將到來，馬公市公所今天舉辦「金蛇迎春、舞福臨門」新春揮毫贈春聯活動，市民排隊等待索取春聯，馬公市長黃健忠發放蛇年紅包袋，現場過年氣氛濃厚。

馬公市公所「金蛇迎春、舞福臨門」新春揮毫贈春聯活動，今天由黃健忠與代表會主席歐銀花等人揭聯與開筆後，澎湖書法學會理事長林昇進等15名書法家現場為市民揮毫各式春聯。

黃健忠表示，春節是傳承文化的重要時刻，今年結合多元文化創意，為市民帶來溫馨的節日記憶，並提前向市民賀年，未來市政團隊將繼續以創新思維推廣傳統文化，讓馬公市成為一座兼容並蓄、充滿人情味的城市。

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配合活動，市公所3樓大禮堂還安排新住民「多元族群春聯體驗」、幼兒園的賀歲表演和親子DIY「蛇麼玩藝」手作區、集點蓋章與扭蛋挑戰環節等。

澎湖書法學會春節揮毫列車，將分別到縣內各機關寫春聯，近期也會到澎湖機場與昇恆昌澎澄3號港，讓遊客帶回家張貼過好年。（編輯：郭諭儒）1140111

農曆春節即至，澎湖馬公市公所11日舉辦「金蛇迎春、舞福臨門」新春揮毫贈春聯活動，邀請15名書法家為市民揮毫，現場擠滿索取春聯的民眾。中央社 114年1月11日
農曆春節即至，澎湖馬公市公所11日舉辦「金蛇迎春、舞福臨門」新春揮毫贈春聯活動，邀請15名書法家為市民揮毫，現場擠滿索取春聯的民眾。中央社 114年1月11日
黃健忠
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