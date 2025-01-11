守護台鋼雄鷹健康 高醫岡山醫院為全隊健檢

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）台鋼雄鷹棒球隊即將迎接中職一軍第2個賽季，高醫岡山醫院首度與台鋼雄鷹合作，今天為全隊70名球職員全面性健康檢查，月底還有啦啦隊員健檢，守護職棒隊員健康。

台鋼雄鷹隊教練洪一中說，感謝高醫岡山熱情接待，守護全體教練、選手與隊職員的身體健康。

高醫岡山醫院健康管理中心主任陳藝祐表示，職棒選手和啦啦隊員常發生骨骼肌肉方面的運動傷害，需定期監測關節、肌肉及骨骼健康；值得注意的是，球員如有偶發性的胸痛，常被誤以為是單純的骨骼肌肉痠痛而忽略，這時需進一步評估是否有心血管疾病，避免發生「運動時心臟停止」。

陳藝祐說，由健管中心為職棒球員們規劃專屬健檢，除了基本血液檢查，血液癌症篩檢，腹部超音波與心電圖，也有身體組成分析檢查，評估身體肌肉重量、內臟脂肪重量、身體水分、基礎代謝率與肥胖分析。現場也安排骨科專科醫師在健檢中心看診，提供球員與教練諮詢與提供治療。

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此外，高醫岡山醫院也提供OCT光學電腦斷層檢查，以紅外線波長的雷射光掃描視網膜，了解視網膜黃斑部、視神經等結構變化，並有768切低劑量肺部電腦斷層檢查來篩檢早期肺癌。

心臟血管內科主任郭炫孚表示，棒球雖是間歇性運動，但高強度訓練或比賽壓力，加上生活及飲食型態未積極控制，可能導致慢性心血管壓力；如在賽季長時間的壓力及恢復時間不足下，更會有潛在心律不整的風險。建議可加選4D心臟超音波與768切雙管球心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，以做進一步評估。（編輯：郭諭儒）1140111