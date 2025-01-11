女子入屋助人涉險境 警提醒愛心也要有危機意識

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北1名女子今天表示，她好心入屋幫忙鄰居，未料數度遭男屋主圍堵浴室出口，企圖不明；因飽受驚嚇，趕緊逃離現場。警方提醒，熱心助人很棒，但要有危機意識，注意自身安全。

住汐止區邱小姐（化名），今天接受中央社記者電訪表示，日前深夜在社區電梯「巧遇」坐輪椅的身障男鄰居，被央求幫忙「只要1分鐘就好」。基於熱心不疑有他，入屋到男子住家。

邱小姐心有餘悸表示，男子央求幫忙將衣物丟進洗衣機；她發現浴室狹小，先將大門敞開，迅速處理後，轉身欲離開。未料男子數度誘騙說，高處另有衣物需協助。

她說，回頭發現高處空無一物，且男子數度企圖以輪椅堵住窄小浴室門，不讓她出來。她當機立斷，要求將輪椅退出，並迅速逃離現場。

邱小姐翌日求證管理員說，試圖關她的男子，曾遭許多人投訴是性騷慣犯，但基於鄰居關係並未報警。社區全棟樓的單身、非單身女性，全被騷擾過。住戶都知男子能自己打理基本生活，不願理會其要求協助。

她轉述管理員說法，男子會以輪椅太大為由，要求別人搭下一班電梯，趁機性騷電梯內獨自女性；或央求幫忙者入屋，卻趁機關上大門；還威脅逃出來的女生，揚言控告擅闖民宅，企圖藉此封口。

管理員說，男子會在電梯前「守株待兔」物色不知情對象。當天發現男子欲重施故技，曾一直試圖提醒，不想讓倆人搭同台電梯。未料邱小姐當時戴耳機沒聽見；且後來急著逃離現場，未注意提醒的手機來電。

一名社區家防官說，依據女子自述，男子是利用被害人同情心，帶女子進入家中造成驚嚇；當事人可先尋求心理諮詢平復心情，再決定要不要報警。

一名社工肯定邱小姐，在社會冷漠之際仍熱心助人，後來機警離開，並確保自身安全，做法很好。社工建議民眾若遇類似弱勢求援，可多人協助，避免單獨前往，造成誤會或紛爭。

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前婦幼警察隊長、三峽警察副分局長林子翔表示，曾有極少數利用身障弱勢，引發同情心態，進而伸出魔爪案例。但此次應屬個案，女性仍不宜單獨入屋助人，應委婉拒絕，代尋求他人協助。

他提醒，助人之際也要建立防衛意識，更要在不疑處有疑，隨身攜帶防範物品，手機可設定「一鍵求助」功能，以備危急狀況撥打求救。（編輯：林恕暉）1140111