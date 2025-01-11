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蘇巧慧與總統副總統聯名春聯 接雲寺放送受歡迎

2025/1/11 19:02（1/11 19:16 更新）
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民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（後右3）11日與同黨立委張宏陸（後右）、議員戴瑋姍（後左）及石一佑（後左2）等人在板橋接雲寺發放春聯，吸引不少民眾領取。（民進黨新北市黨部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月11日
民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（後右3）11日與同黨立委張宏陸（後右）、議員戴瑋姍（後左）及石一佑（後左2）等人在板橋接雲寺發放春聯，吸引不少民眾領取。（民進黨新北市黨部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月11日
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）民主進步黨新北市黨部表示，印製賴總統、蕭副總統與主委蘇巧慧聯名春聯，今天在板橋區接雲寺發放，連同前總統蔡英文的「小英春聯」限量放送，很快就被索取一空。

民主進步黨新北市黨部主委蘇巧慧今天到板橋接雲寺，發放她和賴總統、蕭副總統的聯名春聯，吸引許多民眾排隊領取。

民進黨新北市黨部發新聞稿表示，總統賴清德、副總統蕭美琴上任首個春聯「六順和春」廣受好評。另外，前總統蔡英文日前在臉書公布春聯題字「豐衣足食、好住安行」，開放民眾下載。

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蘇巧慧表示，目前已經發出超過兩萬張她與賴總統、蕭副總統聯名春聯。前總統蔡英文的春聯詢問度也破表，因此加碼印製限量「小英春聯」3000張。

黨部說，蘇巧慧與民進黨立法委員張宏陸，市議員黃淑君、戴瑋姍、石一佑等，在板橋接雲寺發放聯名春聯與限量小英春聯，讓大家可以一次領取兩位前後總統的祝福。（編輯：張銘坤）1140111

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