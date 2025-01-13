罷免連署受擾發文遭警指責 楊梅分局允加強教育

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市議員黃瓊慧今天說，公民團體推動罷免立委涂權吉連署點遭鬧場，民團上網發文竟遭楊梅派出所長呂尚紘留言指責帶風向。楊梅警分局指出，會秉持行政中立原則，將加強教育。

民進黨桃園市議員黃瓊慧上午接受媒體聯訪時表示，桃園市公民團體昨天下午3時許在新梅公園設立的推動罷免國民黨立委涂權吉連署點遭可疑男子鬧場，男子還拿出手機朝民眾錄影。

黃瓊慧指出，鬧場男子除詢問「為什麼要罷免？」更在離開後與友人駕車經過時對著人群大喊「涂權吉萬歲」，隨後口出穢言，涉刻意製造衝突、意圖讓人心生恐懼。

黃瓊慧說，根據推動罷免涂權吉的公民團體公布畫面已清楚拍到鬧事男子長相，第一時間也請警方介入協尋男子到案說明，沒想到公民團體上網發文揭露此事，呂尚紘竟在發文底下留言指責公民團體不該在網路帶風向，檢討遭恐嚇志工。

她表示，公民團體上網發文與報警並不衝突，她質疑呂尚紘的行為「到底是人民的保母，還是加害人的打手」。

黃瓊慧指出，她已與桃園市警察局長吳坤旭聯絡，告知黑衣男子在連署站鬧事叫囂案，並請警方主動報請檢察官偵辦，「影片事證如此明確，不是非得要到派出所報案警方才能受理」，未來類似的恐嚇、騷擾連署站行為一定會層出不窮。

她表示，「罷免是人民的參政權」，也呼籲桃園市長張善政及警政單位保持行政中立，不要讓人民活在恐懼中。

楊梅警分局副分局長陳志維指出，警分局昨天下午2時30分許接獲報案後，於5分鐘內趕抵現場處置，但鬧事民眾已離去，員警並於現場告知工作人員相關權利並將相關證據保留。對於鬧事民眾後續，將依選罷法予以偵處。

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陳志維表示，呂尚紘因認為警方已積極處置反遭質疑，因而貼文回應絕無任何政治立場，警分局秉持行政中立原則。對於呂尚紘留言內容不妥，將加強教育。

對於連署活動，陳志維指出，警分局對於各公告連署站都建立資料，接獲報案都能立即派員前往處理，有信心與能力可確保依法連署行動順利進行不受干擾。（編輯：戴光育）1140113