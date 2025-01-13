台南長榮女中燙髮賽 193公分生半蹲為祖母打扮奪冠

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南長榮女中舉辦學期末整體造型大賽，身高193公分的美容科學生簡銓佑以自己阿嬤當模特兒參加燙髮比賽，因身高差距大，過程幾乎用半蹲或跪地完成，仍以精湛技藝奪冠。

長榮女中美容科主任邱心怡今天告訴中央社記者，「金賞獎」整體造型大賽是校方家政群科年度盛事，主要針對美容科、時尚造型科三年級學生，驗收兩年多來學習成果。時尚造型科以新娘秘書培訓為主，比賽新娘整體造型；美容科主要培訓美髮設計師。今年比賽主題為冷燙。

邱心怡表示，美容科比賽現場有名身高193公分男學生簡銓佑，模特兒是男學生的阿嬤，由於身高差距關係，整個燙髮過程，簡銓佑幾乎是半蹲、甚至是跪在地上完成，最後與同組學生一起拿下冠軍，連擔任評審的老師都開玩笑說，有「高」手加持，果然不同凡響。

簡銓佑說，由於自己個性調皮，經常惹禍，希望在專業技術上獲得成就，改變師長對他的看法。在積極練習下，先前報名全國性美容美髮大賽，奪下靜態標準冷燙、靜態創意面具組雙亞軍，這次校內賽，和同學充分合作，再添一筆佳績。

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簡銓佑說，因為阿嬤平常較少打扮，希望利用這次機會，把阿嬤變得美美的，但因自己身高較高，美髮椅高度不夠，所以操作過程是彎腰、半蹲，甚至是跪在地上完成，他為自己燙法取名為「羊毛燙」，因可以讓頭髮更蓬、捲度更深，適合年紀較大女性。

他說，阿嬤在把打扮後走秀照片傳給親友看，結果他的姨婆、姑媽等親友都要來找他服務，因為媽媽是美髮設計師，自己將來準備要繼承家業，但希望先把美髮椅改裝、加高，他才能不卑躬屈膝，挺直腰桿發揮自己所長。（編輯：李淑華）1140113