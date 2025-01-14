板殯優化說明會15日登場 周勝考揚言抗爭

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（中央社記者王鴻國新北14日電）民政局將於15日召開新北市立殯儀館（簡稱板殯）優化說明會衍生是否原地改建爭議，國民黨議員周勝考和劉美芳主張不同；周勝考揚言率眾抗議，要讓說明會開不成。

新北市議會臨時會議程昨天開議，由於民政局預定15日及18日召開「新北市立殯儀館規劃優化」說明會，使得長久紛擾的板殯遷建或原地改建爭議浮上檯面，周勝考要求撤銷舉辦說明會，否則將杯葛議事。

議會今天下午開會時，周勝考再次表達反對板殯原地改建的態度，另外，民進黨議員石一佑要求市長或副市長就此議題做專案報告，但未獲大會通過。

周勝考說，早在台北縣（新北市前身）時期，縣府於99年就有針對板殯的評估報告，101年有送件擬在三峽及五股興建，五股抗爭成功，但三峽案在訴訟中，顯示全案仍進行中，他尊重市府政策改變，但板橋態度也是反對，應撤銷說明會。

周勝考認為，舉辦說明會就是為了讓改建案進入環評程序，因此，他將率眾抗議，讓說明會無法進行。

劉美芳表示，她也支持板殯搬遷，但就是搬不走，重建優化會讓環境更好，不要為選票而讓殯儀館多年來繼續爛在那裡。

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劉美芳表示，板殯朝立體化改建優化，沒有擴建就沒有環評的問題，不僅讓綠地變多且噪音減小，有助營造附近更好生活環境，因此，她認為自己的決定是對的，但建議市府多辦幾場說明會，好好向民眾說明清楚。

民政局長林耀長表示，北縣府99年評估報告，內容就是因板殯量能不足，才要蓋第二殯儀館，因此，民政局會繼續溝通並聽取各方意見。相關方案只是民政局初步想法，並未定案。（編輯：張銘坤）1140114