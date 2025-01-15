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台南114年首場綠鬣蜥防治訓練 16日起報名限額100人

2025/1/15 13:12（1/15 13:36 更新）
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台南市政府農業局將於21日辦理2025年首場綠鬣蜥防治人員教育訓練，限額100名。圖為以誘捕籠移除綠鬣蜥情形。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月15日
台南市政府農業局將於21日辦理2025年首場綠鬣蜥防治人員教育訓練，限額100名。圖為以誘捕籠移除綠鬣蜥情形。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府農業局將於21日辦理今年首場綠鬣蜥防治人員教育訓練，明天上午9時開放線上報名，限額100名，完成課程者獲發參訓證明，並可加入台南市移除綠鬣蜥大隊。

台南市政府農業局森林及自然保育科長朱健明告訴中央社記者，綠鬣蜥入侵是因人為管理失當，為避免嚴重危害生態及產業，移除是必要作為。

朱健明指出，台南市境內綠鬣蜥分布主要集中在三爺宮溪、二仁溪及八掌溪流域沿岸，因環境及地形複雜，移除工作進行前須了解綠鬣蜥生態、棲地及喜好，以增進移除效率，並確保過程無不當捕捉或虐待動物情形。

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他說，「114年1月台南市綠鬣蜥防治人員教育訓練」明天上午9時開放線上報名，相關訊息公告於台南市農業局官網，預定21日於台南市政府民治市政中心南瀛堂進行教育訓練課程，開放名額100名，報名額滿即止。

朱健明表示，設籍台南且年滿18歲，有意投入移除綠鬣蜥工作的市民皆可報名參訓，完成課程後，農業局會發給參訓證明，並可加入台南市移除綠鬣蜥大隊，本次無法參與者也不用擔心，農業局預計每月皆會舉辦教育訓練。（編輯：陳仁華）1140115

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