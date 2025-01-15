彰化GO購抽出最大獎油電車 男子600元加油成幸運兒

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）「2024彰化GO購」消費抽獎活動，今天抽出最大獎油電車1輛，由縣長王惠美抽出得主，幸運兒是家住溪州鄉蔡男；蔡男指出，到田中鎮加油站花600元加油，沒想到竟中大獎。

「2024彰化GO購」消費抽獎活動在彰化縣警察局1樓中庭舉辦抽獎直播記者會，抽出1萬2000多個獎項及最大獎油電車1輛，王惠美在律師見證下抽出油電車得主，由家住溪州鄉的蔡姓男子中獎。

王惠美致詞時說，抽獎活動自去年7月1日起跑至今，6個多月期間登錄消費金額超過新台幣26億元，今天預計抽出1萬2000多個獎項，她要提醒獲獎民眾，縣府明天將傳送手機簡訊及email給中獎得主。

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王惠美指出，兌換獎項時間至2月8日，領獎須準備身分證、發票或收據、存摺等文件資料，拍照回傳電子檔，縣府確認無誤後，會寄送獎金與禮物。

至於抽中第一大獎油電車的是家住溪州鄉蔡男；蔡男接受媒體電訪時說，他在田中鎮加油站花了新台幣600元加油，沒想到這樣子就中大獎。（編輯：陳仁華）1140115