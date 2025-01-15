台南購物節活動倒數 新化年貨大街推雙重抽獎

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府舉辦台南購物節活動將於2月15日結束，盼民眾把握活動期間到台南消費，上網登錄參加抽獎，17日至22日到新化年貨大街採買，還可獲雙重抽獎機會。

台南市政府經濟發展局長林榮川告訴中央社記者，台南購物節加碼1公斤黃金大獎，換算價值約新台幣280萬元，還有百萬名車、鑽墜、機車、飯店住宿券與實用家電等獎品，活動持續到2月15日，目前累計消費登錄金額已突破37億元，民眾可把握最後1個月登錄參加抽獎。

林榮川表示，此次台南購物節月月抽活動結合新化年貨大街開幕，18日將抽出總價值超過150萬元、共239個獎項，另外，在新化年貨大街活動現場消費掃數位行銷券QR Code，還有機會抽中宏佳騰電動機車、iPhone手機、掃地機器人、氣炸鍋等大獎。

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他說，民眾到新化年貨大街採買年貨，可感受傳統年味與現代便利完美融合，還有雙重中獎機會，買愈多，中獎機會愈高。

林榮川指出，台南購物節活動進入倒數，活動期間在台南的商店、公有零售市場、夜市、賣場或百貨消費，甚至是市集攤位，都可以憑發票、收據或是數位行銷券登錄參加抽獎，只要消費滿50元就可獲得抽獎機會，特約店家消費序號兩倍送，詳情可上台南購物節官網查詢。（編輯：李淑華）1140115