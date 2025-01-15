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中山醫大關懷天使計畫 助3校青少年建立性別觀

2025/1/15 17:51（1/15 18:56 更新）
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中山醫學大學日前舉辦「關懷天使計畫成果發表會」，與崇倫國中、萬和國中及西苑高中，為中學生設計多元心理健康課程，盼讓青少年成長為自己喜歡的樣子。（中山醫大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月15日
中山醫學大學日前舉辦「關懷天使計畫成果發表會」，與崇倫國中、萬和國中及西苑高中，為中學生設計多元心理健康課程，盼讓青少年成長為自己喜歡的樣子。（中山醫大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）中山醫學大學日前舉辦「關懷天使計畫成果發表會」，與崇倫國中、萬和國中及西苑高中合作，為中學生設計多元心理健康課程，在身體自主權與性別意識的課題上，拓展青少年的視野。

中山醫大學今天發布新聞稿指出，17年前啟動「關懷天使計畫成果發表會」，與崇倫國中、萬和國中及西苑高中合作，為中學生設計多元心理健康課程。113年有34名大學生報名參加，經4個月的專業輔導知能培訓與考核，充分學習教案設計、團隊合作與溝通表達，最終遴選26名學生進入校園服務。

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透過班級輔導、小團體輔導、一日工作坊及個別輔導等多元形式，大學生們分享自身經驗，中學生在活動中深入認識自己與同儕，了解到每個人身體界線的不同，尊重彼此，同時也學習到工作不分性別，每個人都有追求夢想的能力等價值觀。

中山醫大身心健康中心主任王郁茗表示，透過「關懷天使計畫」，讓青少年成長為自己喜歡的樣子。大學生們參與計畫後，也了解到自己的責任與使命，跳脫舒適圈，學會表達、克服緊張並信任夥伴，期許未來讓每個參與的大學生及青少年，在人生旅途中找到屬於自己的光。（編輯：李淑華）1140115

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中山醫學大學日前舉辦「關懷天使計畫成果發表會」，為中學生設計多元心理健康課程，讓中學生在活動中深入認識自己與同儕，了解到每個人身體界線的不同，尊重彼此。（中山醫大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月15日
中山醫學大學日前舉辦「關懷天使計畫成果發表會」，為中學生設計多元心理健康課程，讓中學生在活動中深入認識自己與同儕，了解到每個人身體界線的不同，尊重彼此。（中山醫大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月15日
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