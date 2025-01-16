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大港開唱相關補助預算遭凍 陳其邁：年輕人不樂見

2025/1/16 16:58（1/16 17:26 更新）
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國民黨立委提案凍結客委會補助大港開唱音樂祭部分預算，高雄市長陳其邁（左）16日表示，相信預算被刪年輕人並不樂見，希望立院再多加考量。中央社記者洪學廣攝 114年1月16日
國民黨立委提案凍結客委會補助大港開唱音樂祭部分預算，高雄市長陳其邁（左）16日表示，相信預算被刪年輕人並不樂見，希望立院再多加考量。中央社記者洪學廣攝 114年1月16日
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（中央社記者洪學廣高雄16日電）國民黨立委提案凍結客委會補助大港開唱音樂祭部分預算，高雄市長陳其邁表示，大港開唱本就呈現音樂和文化多樣性，相信預算被刪年輕人並不樂見，希望立院再多加考量。

國民黨立委提案因客家委員會補助音樂祭「大港開唱」對推廣客家文化、吸引客庄青年等目的，看不出有任何幫助，因而凍結相關預算，引發樂迷反彈。

陳其邁今天出席高雄市政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮，會前接受媒體聯訪表示，大港開唱原是一個非主流獨立音樂活動，很多非主流音樂團體藉由這個舞台讓更多人看見，也逐漸培養各式音樂團體跟人才，這幾年下來成為幾乎是只要票一開賣就秒殺的音樂節，在台灣是非常重要的活動，本來就呈現音樂及文化多樣性。

他表示，過去在高雄也有因為政治或個人因素被刪預算的例子，這都是對於多元文化的不尊重，對年輕人來說也不是大家樂意看到的結果。

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陳其邁說，高雄從過去就大力支持、鼓勵年輕人從事各項文化創作，尤其在音樂表現、尊重言論自由，自由表演權利等，對立法院這種決議，感覺到非常遺憾。

他強調，過去大港開唱的很多歌手都包含不同族群，也有原住民、客家、閩南族群等，各種歌手在語言使用上本來就沒有任何限制，所以還是希望立法院能夠再多加考量，讓年輕樂迷能有更多接觸不同文化、音樂、表演的機會。（編輯：李淑華）1140116

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