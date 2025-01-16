春節連假遊苗栗 公路局幸福巴士新增三義丁線

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）春節連假長達9天，公路局今天公布苗栗地區交通疏運及客運優惠措施，提供熱門景區旅遊攻略，今年新增幸福巴士「三義丁線」可暢遊三義木雕博物館、勝興車站等知名景點遊玩。

交通部公路局今天舉辦114年春節疏運記者會，公路局副總工程司李忠璋表示，今年春節連假時間長達9天預期將湧現龐大的返鄉及出遊車潮，苗栗縣銜接北部、中部，公路局相關單位已分區並分析重點路段與時段交通流量，採取提高車流、減少路口停等及打通主線瓶頸等因應措施，並與縣府警察單位配合疏導作為；另推動多項優惠措施，鼓勵民眾多利用大眾交通工具。

新竹區監理所長吳季娟表示，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，春節期間89條國道客運票價可享平日優惠價或票價6折優惠，例如「1824台北-苗栗」優惠票價新台幣140元；「1823台北-竹南」優惠票價95元。持台鐵、高鐵、國道客運轉乘市區客運、公路客運及幸福巴士，也可享一段票或基本里程免費優惠。

吳季娟說，苗栗監理站管轄的幸福巴士新增「三義丁線」，於1月31日（初三）至2月2日（初五）3天期間免費搭乘，可前往三義木雕博物館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠、西湖度假村等知名觀光景點遊玩。

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此外，苗栗地區1日遊可選擇搭乘台灣好行南庄線，使用電子票證可享半價優惠，以竹南火車站東站至南庄為例，沿途停靠苗北藝文中心、尚順廣場、獅頭山、龍門口等熱門景點，全票原價92元，半價優惠後只需40元。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，縣內熱門觀光景點有泰安溫泉、大湖風景區、南庄老街、三義木雕街與勝興火車站及通霄白沙屯一帶，警察局事先已針對這些熱區超前部署，有效監控車流並安排疏導交通人力，並配合中央疏導作為，期讓交通更順暢、安全。（編輯：張銘坤）1140116

交通部公路局16日舉辦苗栗地區114年春節疏運記者會，針對9天連假預期將湧現龐大返鄉及出遊車潮，分析重點路段與時段交通流量，採取提高車流、減少路口停等及打通主線瓶頸等因應措施。中央社記者管瑞平攝 114年1月16日