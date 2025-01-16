澎湖春節敬軍 陳光復慰問國軍守護家園

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（中央社澎湖縣16日電）農曆春節將屆，澎湖作為台灣海防第一線，縣長陳光復今天在各界前往防區三軍部隊慰問時表示，國軍駐守不僅是地方穩定與安全的關鍵，更是讓澎湖居民能夠安居樂業的重要保障。

澎湖各界春節三軍部隊敬軍活動，今天由陳光復率領議長陳毓仁、馬公市長黃健忠等地方各界代表，分赴前往海軍146艦隊定海營區進行慰問，致贈春節加菜金，向國軍官兵表達最崇高的敬意與感謝。

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陳光復表示，無論和平時期或危機時刻，國軍始終承擔著保家衛國的重要使命，默默付出，為全體國人築起一道溫暖而堅實的防線。他並強調，澎湖作為台灣海防的第一線，國軍的駐守不僅是地方穩定與安全的關鍵，更是讓澎湖居民能夠安居樂業的重要保障。

陳光復說，台灣是一個備受國際肯定的國家，擁有健全的民主制度、優質的醫療服務、領先的科技發展，以及豐厚的外匯存底，加上國民的高素質，深受世界各國認可，感謝國軍的無私奉獻與堅守崗位，才能讓民眾在農曆春節期間，安心與家人團聚，歡度佳節。（編輯：謝雅竹）1140116