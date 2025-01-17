高市文化場館初一到初五不打烊 推出3大推薦行程

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（中央社記者林巧璉高雄17日電）農曆春節將至，高雄市文化局今天宣布，所屬文化場館從初一到初五春節不打烊，各式充滿年味的藝文活動滿檔，3大推薦行程讓大家從南到北「賴賴蛇」，好運也跟著「蛇」進來。

文化局今天發布新聞稿表示，邀請民眾在9天年假到氣侯宜人的高雄「蛇來蛇去」，高雄市文化局所屬文化場館從初一到初五春節不打烊，規劃多元有趣的年味藝文活動。

文化局長王文翠表示，「蛇來蛇去」，原意本指蛇蟲類動物活潑的爬行，常用來比喻人無所事事到處閒晃。歡迎到高雄嚐美食、體驗文化活動，活動推薦行程包括「來市集賴賴蛇」、「來劇場四界蛇」、「來場館沓沓仔蛇」等。

文化局說明，駁二小夜埕「來市集賴賴蛇」今年以「團圓FUN」為主題，異國美食齊聚駁二，還有樂團與街頭藝人輪番演出；哈瑪星鐵道園區過年市集呼應濱線觀光列車「哈瑪星號」行駛及超過30輛具意義的火車展示，初一到初五也匯聚文創特色攤商。

高雄流行音樂中心園區從海風廣場到鯨魚堤岸，初一起連續五天則有滿檔的走春市集；另外在美術館戶外廣場也有「正月好市」春節市集，匯集職人手作的特色攤商；高雄市文化中心藝術大道的「金蛇年遛市集」有各式手工藝品。

第2個推薦行程「來劇場四界蛇」是針對影迷、樂迷、戲迷的藝術饗宴。電影館、VR體感劇院、內惟藝術中心-內惟戲院分別推出「魔法阿媽4K數位修復版」、「工作細胞」、「茶道小精靈」等賀歲電影。

美術館「新春chill嗨嗨」則邀請高雄在地樂團薄荷綠工廠帶來不插電的音樂演出；紅毛港文化園區也特邀懶耳朵Lazy樂團以動感的R&B及抒情流行音樂為新春增添音樂色彩；皮影戲館推出的「濟公傳」和「哪吒鬧東海」2齣皮影戲碼。

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第3推薦行程「來場館沓沓仔蛇」，邀請民眾到訪文資場館，體驗有趣又富有年味的手作活動。台灣鳳梨工場推出以獨特的鳳梨纖維製成紙張的春聯手作課程；鳳山區鳳儀書院則推出美味米食手作體驗，民眾可以動手做「紅龜粿」、「驢打滾」等米食點心。

逍遙園則有春聯、剪紙、捏麵人、吹糖等DIY體驗；原頂林仔邊警察官吏派出所和「再見捌捌陸–臺灣眷村文化園區」邀請大小朋友體驗用特殊材料製作斗方春聯吊飾。（編輯：龍柏安）1140117