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新北消防智慧型報案升級 盼藉視訊精準派遣救護

2025/1/18 13:50（1/18 14:46 更新）
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新北市消防局18日舉行「安心簡訊4.0」記者會，市長侯友宜（前右2）出席，聽取智慧視訊報案系統說明。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年1月18日
新北市消防局18日舉行「安心簡訊4.0」記者會，市長侯友宜（前右2）出席，聽取智慧視訊報案系統說明。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年1月18日
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市消防局今天表示，安心簡訊升級4.0為智慧視訊報案系統，民眾報案後透過收到的簡訊，點選連結即可與119視訊通話，讓勤務中心更瞭解救難、救護現場，精準提升救援效率。

消防局今天舉行「安心簡訊4.0」記者會，說明智慧視訊報案系統可透過簡訊發送連結在第一時間與報案者（或待救者）視訊，傳遞現場環境、火場及患者狀況等資訊給119。

針對報案安心簡訊，消防局回應中央社記者詢問時表示，「119報案安心簡訊」是受理案件後，立即以簡訊告知報案人已派救護車前往現場，安撫報案人及病患心情。119護理師在線上指導，讓救護車在到達前，先對病患緊急處理。

消防局表示，系統也逐步升級並運用GIS（地理資訊系統），在簡訊內容中提供連結網頁網址，以便民眾即時查詢救護車動態資訊，以Google地圖運算預估到達時間；並結合消防車輛定位功能，新增火警、急難救援及災害等案類。

今天啟用的4.0版本，消防局指出，導入自動化設定，利用智慧型手機的FaceTime軟體功能，報案者透過手機簡訊的連結，可一鍵與119視訊通話。去年11月開始測試，透過登山者或火警、救護現場實測應用，系統相當穩定，目前已成功使用90件。

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消防局表示，報案系統還整合自動定位、即時更新位置、也可以文字對話，藉影像呈現搭配口述資訊，更能瞭解案情及線上指導CPR（心肺復甦術）等，強化現場資訊完整，也精準派遣，提升救災人員救援效率。

有關報案安心簡訊，消防局指出，民國103年起至今，已發送逾95萬封安心簡訊。近2年線上避難引導受困獲救達46人，展現創新科技的智慧型消防服務。（編輯：戴光育）1140118

#119
#新北市消防局
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