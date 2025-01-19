屏東年終大掃除誓師 周春米：將採購26輛資收車

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）下週為屏東縣清潔週，今天在里港國中舉行年終大掃除誓師大會，縣長周春米帶領800名志工進行掃街；周春米表示，將採購26輛資源回收車給有需要鄉鎮公所。

周春米今天主持「金蛇納福護屏東 財源滾滾迎新年」年終大掃除誓師大會。周春米會中表示，去年屏東縣登革熱本土病例數僅9例，是屏東鄉親與政府並肩作戰成果，感謝各志工隊作為公部門最強力後盾，每天早上出門清掃街道巷弄、公園到河堤，志工身影無所不在，成為屏東縣最美麗風景，呼籲鄉親持續落實自主檢查，清除積水容器，記得「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生。

周春米指出，今年將採購補助26輛資源回收車給各鄉鎮公所，由環境部核定新台幣1800萬元，加上自籌款共4300萬元，盼解決資源回收車量能不足問題。

同時，縣府為解決垃圾過量問題，減輕焚化爐負擔，除採購3萬個瀝水廚餘桶免費發送外，將補助民眾購買家用廚餘機，補助辦法及金額預計婦女節前公布。

隨後周春米、九如鄉長藍聰信、里港鄉長徐國銘、高樹鄉長梁正翰、民進黨屏東縣議員陳明達等人，與志工齊呼「清淨家園總動員 除舊布新好過年」口號後，進行掃街，環保局並發送打掃用具，讓志工返回家園投入居家及公共區域等環境清理。

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環保局呼籲，維護環境整潔是大家責任，農曆年前一起大掃除的範圍不僅限於家庭，也應涵蓋社區及公共空間，特別是長時間未清理角落或堆積垃圾，容易滋生病菌與蚊蟲；家中如有不要的大型家具應事先向清潔隊預約再排出，民眾也要配合居住所在地清潔隊垃圾停收及恢復清運時間，再將垃圾排出，避免隨便落地造成髒亂。

縣府提及，民眾如有閒置空地空間，可至環保局免費索取「花仙子到你家」花種子，新年新氣象邀請大家攜手營造美學城市，迎接新的一年。（編輯：陳仁華）1140119