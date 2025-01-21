助青年穩定就業 尋職津貼和就業獎勵金最高4.5萬

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，助力社會新鮮人穩定就業，中彰投分署今天表示，提供就業諮詢及職業輔導，最高還可領尋職津貼及就業獎勵金共4萬5000元。

為協助初次求職及非典型工作青年穩定就業，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供就業諮詢和職業輔導，並發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬5000元。

勞動部發展署中彰投分署以25歲的青年阿軒為例指出，阿軒畢業後嚮往工程師工作，但屢屢碰壁，經由中彰投分署南投就業中心專人輔導，終於獲聘桃園1家電腦公司工程師職位。

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阿軒畢業於機械與電腦工程相關科系，中彰投分署表示，南投就業中心就服員深度諮詢後，發現他有很明確的職業目標，期待擁有規律生活、勞逸平衡且專注工程師工作的環境，但分析南投地區的產業因人力不足，工程師多半需要兼做雜項工作，很難符合阿軒的需求。

由於阿軒只有大學時期研究室的打工經驗，也是造成他就業不易的原因，中彰投分署指出，就服員於是運用「初次尋職青年穩定就業計畫」，協助他聚焦自身的專業證照和在校表現改善履歷，並搭配「青年跨域就業促進補助」中的租屋補助金，擴大他就業選擇的地區範圍，在多方嘗試下，成功獲聘為桃園1家電腦公司的工程師。（編輯：郭諭儒）1140121