迎接春節旅客 高雄車站南側地下停車場24日啟用

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄車站南側地下停車場將於24日上午10時啟用，提供669席汽車、253席機車格位。汽車由站西路進場、站東路離場；機車則由建國三路進、站西路出。

高雄市交通局、交通部鐵道局等單位今天舉辦記者說明會，交通局表示，南側停車場共有2層，分別為地下夾層、地下一層；配合車站周邊道路運行，汽車須從站西路進停車場，從站東路離場；機車則由建國三路進、站西路出。

此外，高雄車站以南可開中正路或七賢路，由自立路經鐵道街往站西路進場；從復興路、民族路往北的車輛，可由十全路轉博愛路由站西路進場，從站東路由鐵道街轉復興路或民族路往南離場。

台鐵公司表示，高雄車站地下停車場為台鐵公司委託民間業者「正好停」營運。24日起至2月28日試營運期間提供臨停費率優惠：汽車每小時30元，當日最高上限150元；3月1日起恢復1小時40元，當日最高上限200元；機車皆為1次30元。

交通局主秘王志綱接受媒體聯訪時表示，停車場將大幅紓解高雄車站周邊停車需求，除了即將開放的南側地下停車場外，另外在東、西2側也有機車停車場，提供880席機車位，預計於114年下半年啟用。

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為配合停車場啟用，交通局提供交通配套並提升用路體驗，除停車場出入口新增交通號誌及調整時制外，沿線也設置19面導引牌面及6面資訊可變標誌，提供即時方向指引。

高市警察局交通大隊大隊長黃元民說，初期階段將派駐警力駐點，在停車場周邊重點路口及旅客接送區疏導交通。此外，安排巡邏組與交通快速反應警力，即時處理違規及交通事故，並有拖吊車不定時巡邏。（編輯：謝雅竹）1140121