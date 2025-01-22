台中機車駕訓補助1500元 加碼預算受惠人數增

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市政府為鼓勵民眾參加機車訓練再考駕照，去年8月起首度在中央補助新台幣1300元之外，加碼補助1500元，市長盧秀燕今天宣布，今年預算增為3倍，預計受惠人數增至3000人。

現行普通重型機車訓練費最低價格為2800元，盧秀燕下午在市府召開的道路交通安全會報中指出，為鼓勵民眾考駕照，藉由正確駕駛習慣降低交通事故，在中央補助1300元之外，去年8月起首度加碼補助1500元，讓參訓人數較前年同期增加5成以上。

盧秀燕表示，機車的肇事率較高，大多因為不熟悉交通規則，因此加強相關教育訓練非常重要。市府去年首度加碼補助機車駕訓費用，每人1500元是六都最高，去年推出後反應熱烈。

為讓更多民眾享此福利，提升交通安全，盧秀燕說，今年預算「3倍增」，從150萬元增加到450萬元，讓受惠對象從1000人增加至3000人，除了滿18歲的台中市民外，還有在台中市就讀高中與大學且滿18歲以上的學生都可申請，歡迎大家踴躍報名。

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台中市交通局說明，機車駕訓班提供的專業課程包含6小時學科與10小時術科，並融入各項防禦駕駛觀念，經交通部公路局統計，經過機車駕訓相較未受訓者，違規風險降低59%，肇事風險降低36%。

交通局表示，市府自去年8月1日施行機車駕訓補助政策後，8月單月暑假期間，報名參加機車駕訓人數為1629人，較前年同期1053人增加576人，增幅高達54.7%，有效提升民眾參訓意願。（編輯：陳清芳）1140122