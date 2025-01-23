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新北推市場走春 完成任務上傳照片可抽禮

2025/1/23 18:50（1/23 19:01 更新）
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新北市政府市場處23日辦理「蛇福泰吉過好年」市場年節活動，市長侯友宜（左）到汐止秀豐市場拜早年時表示，「蛇福泰吉」諧音近似「全部賺錢」，祝大家財源廣進。中央社記者趙敏雅攝 114年1月23日
新北市政府市場處23日辦理「蛇福泰吉過好年」市場年節活動，市長侯友宜（左）到汐止秀豐市場拜早年時表示，「蛇福泰吉」諧音近似「全部賺錢」，祝大家財源廣進。中央社記者趙敏雅攝 114年1月23日
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（中央社記者趙敏雅新北23日電）新北市政府市場處今天表示，明天起民眾完成指定任務任務後，拍照後上傳到臉書粉絲專頁「來新北逛菜市」指定貼文下，就有機會抽中家電、單車、旅遊住宿券等好禮。

新北市政府市場處下午辦理「蛇福泰吉過好年」市場年節活動，新北市長侯友宜到汐止秀豐市場向攤商與民眾拜早年，攤商熱情招呼，紛紛送上食物飲品，侯友宜指「蛇福泰吉」諧音近似「全部賺錢」，祝福大家新年財源廣進。

侯友宜表示，想體驗最經典深刻的年味，一定要到傳統市場，不僅有濃厚人情味，市場年菜年貨還新鮮道地，能大飽口福。他說，為了維繫傳統市場的美好，市府將持續輔導市場、改善設施、融入美學設計與在地特色。

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環保局為推廣不塑市場，減少塑膠袋使用，在場提供300個環保袋限量，希望民眾過年前到市場採買年貨兼做環保，一發放就迅速被索取完。

新北市經濟發展局市場處補充，今年年節活動融入「家務平等分工」概念，推出打卡抽獎活動，1月24日到2月5日期間民眾只要完成「一起做家事吧」或「春節走春踏青趣」等指定任務，將照片上傳到臉書（Facebook）粉絲專頁「來新北逛菜市」指定貼文下方，就可參與抽獎，得獎名單2月12日公布在粉絲專頁。（編輯：張銘坤）1140123

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