銜接台南安平區及中西區 臨安橋改建主橋通車

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市臨安橋是銜接中西區及安平區的交通要道，使用逾36年被認定是危橋，民國112年改建，斥資新台幣5億元，主橋今天下午通車，後續將封閉便橋施作人行道。

台南市長黃偉哲今天在臨安橋通車前視察整備工作，也感謝工作團隊趕在農曆春節前讓臨安橋通車，方便全國遊客走春。

黃偉哲指出，臨安橋是往來中西區及安平區的重要道路，車流量相當大，但因使用逾36年，經橋梁檢測評估為劣化老舊，被認定是危橋，中央全額補助改建經費5億元，預定今年5月全部完工，今天先開放主橋通車，後續將封閉便橋施作人行道。

南市府工務局指出，台17線臨安橋是台南市安平區、中西區主要幹道橋梁，102年橋梁檢測為危橋，帽梁開裂恐有落橋危險，現況橋梁底過低，也影響台南運河遊船通行河程，112年9月封閉舊橋改建。

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臨安橋改建抬高通車，橋上通行舒適安全、橋下打通運河遊船瓶頸路段後，將延伸至原中國城碼頭，使安平舊城區與原中國城、沙卡里巴以水路運輸連結，重現台南運河百年風華。

臨安橋改建後總長（含引道）約200公尺，寬度32.4公尺，配置單向各2車道+2機慢車道及人行道，並增設左轉專用車道。（編輯：謝雅竹）1140124