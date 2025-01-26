新北捷運沿線9大特色公園 走春兼帶小孩放電

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（中央社記者趙敏雅新北26日電）春節期間想帶小孩出門放電，又不想塞在車陣中，不妨搭捷運走春。新北市政府捷運工程局推薦環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌沿線9大特色公園，主題多元供親子同樂。

新北捷運局指出，搭乘環狀線後步行就能到達的特色公園有近新埔民生站的四維公園、員山公園與富貴綠地公園，近中和站的佳和公園、近橋和站的中和恐龍園區，及近景安站的錦和運動公園。

四維公園以「巨獸」為特色，共有巨獸區、巨龜區及沙坑區，巨獸區結合攀爬鑽籠與大型特色溜滑梯，具有挑戰性；巨龜區為結合攀爬繩、拱門扶手、滑梯為一體遊樂設施，沿草坡底下T型管空間可讓幼童鑽爬玩躲貓貓。

員山公園除了兒童鞦韆、攀爬網、親子滑草坡，還有15公尺長滑索道，挑戰孩子膽量。此外，長達20公尺彩繪溜滑梯尤其吸睛，挑高滑道設計搭配下方緩衝道，民眾能安全享受滑梯快感，大人小孩玩到尖叫連連。

富貴綠地公園中小小兵溜滑梯是人氣遊樂設施，一旁還有攀爬網可讓小孩體驗當蜘蛛人。佳和公園以海洋世界為主題，設有大型波浪攀爬網，連廁所也是採海洋普普風，讓人一進入園區彷彿置身海洋廊道。

恐龍迷則別錯過中和恐龍園區，公園內充滿不同造型恐龍，並規劃火山、叢林、原野、藍天、山洞等不同區，不僅有3D恐龍立體畫，還有Q版恐龍裝置藝術等，好拍又好玩。錦和運動公園有新北首座大型滾輪溜滑梯，全長約28公尺，另有旋轉盤、彈跳床與成人體健設施等，是親子放電好去處。

新北捷運局表示，安坑輕軌沿線有十四張歷史公園與陽光運動公園，十四張歷史公園近十四張站，陽光運動公園則近陽光運動公園站。

十四張歷史公園以農村水圳為意象，有2層樓高穀倉高塔溜滑梯，高塔結合各類型攀爬網，爬網下方有砂坑，還有鞦韆、溜索、彈跳床、原木跳樁、蹺蹺板及提供身障者所用輪椅鞦韆，是新店區最大遊戲場。

陽光運動公園利用原有天然小山丘及自然礫石灘，導入共融遊具，規劃自由闖蕩區、綠地野餐區及足球場等6大特色區，其中「樹鄰遊戲區」樹梢鑽籠高達6公尺，但安全性高，孩子可以盡情玩樂。

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淡海輕軌部分，新北捷運局說，公23輕軌公園近淡海新市鎮站，公園以淡海輕軌為主題，園內共有4節輕軌外型車廂，車廂內具互動遊樂設施，並採高架及平面方式呈現，其中模擬駕駛艙深受孩童歡迎。

新北大眾捷運股份有限公司提醒，1月25日到2月2日環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌採假日時刻表運行，並依人潮機動性派發加班車。淡海輕軌與安坑輕軌均有一日票可選擇，售價為新台幣50元，一天內可無限次搭乘。（編輯：林恕暉）1140126